闇バイト応募者保護、５４４件実施＝「加担せず、迷わず相談を」―警察庁

ＳＮＳなどで強盗や特殊詐欺の実行役を募る「闇バイト」で、警察庁は６日までに、応募した人らを保護した数が昨年１１月末時点で計５４４件に上ったと明らかにした。犯罪グループ側に個人情報を握られて脅されるケースが多いが、同庁は保護後に危害を加えられた事例は把握していないとし「脅されても加担せず、迷わず警察に相談してほしい」と呼び掛けている。

警察庁は２０２４年１０月、闇バイトの応募者らから相談を受けた場合、本人や家族の一時避難や周辺のパトロール強化などの保護措置を適切に行うよう都道府県警に通達。啓発動画を公開するなどして対応を進めていた。

その後、昨年１１月までに、本人や保護者らの要請を受けて全国で計５４４件の保護措置を実施。この中で闇バイトに応募した人の年代は２０代が４５．２％で最も多く、１０代（２４．８％）、３０代（１３．６％）と続いた。

応募経緯で最多となったのは「知人の紹介」で３０．７％。「Ｘ（旧ツイッター）」が２３．２％、「その他のＳＮＳ」が２１．９％とＳＮＳ経由の募集も多く、警察は募集投稿の削除を要請するとともに、公式Ｘなどで警戒を呼び掛けている。

持ち掛けられた犯罪は銀行口座や携帯の売買が１３２件、特殊詐欺関係が１２４件、窃盗・強盗が１７件など。特殊詐欺の電話をする「かけ子」は、大半がカンボジアなど海外への渡航を求められていたという。

警視庁が作成した闇バイトの啓発チラシ

