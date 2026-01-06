日系６社、米新車販売２％増＝関税駆け込みや富裕層消費―２５年

Newsfrom Japan

【ニューヨーク時事】日本の自動車メーカー６社が５日発表した２０２５年の米新車販売台数は、合計で前年比２．４％増の６０２万３４９２台だった。トランプ米政権による関税導入をにらんで春までに駆け込み購入が急増したほか、株高などを背景に富裕層の消費が底堅く推移。人気のハイブリッド車（ＨＶ）が伸びを主導した。

トヨタ自動車とホンダ、日産自動車の３社がプラスとなった一方で、ＳＵＢＡＲＵとマツダ、三菱自動車はマイナスだった。米消費者の経済格差が広がる中、幅広い車種や価格帯をそろえる大規模メーカーに有利な状況となった。

トヨタは８．０％増の２５１万８０７１台。スポーツ用多目的車（ＳＵＶ）「ＲＡＶ４」や乗用車の「カムリ」「カローラ」など「主力車種を中心に需要が堅調」（広報担当者）で、高級車部門レクサスは過去最高を記録した。

ホンダは０．５％増の１４３万５７７台。足元は半導体不足の影響で落ち込んでいるが、通年でプラスを確保した。日産は０．２％増の９２万６１５３台。

ＳＵＢＡＲＵは３．６％減の６４万３５９１台、マツダは３．３％減の４１万３４６台、三菱自は１３．７％減の９万４７５４台だった。

