鳥取、島根で震度５強＝５弱も続発、気象庁「１週間注意」

６日午前１０時１８分ごろ、島根県東部を震源とする地震があり、松江市や鳥取県境港市などで震度５強の揺れを観測した。同２８分には島根県安来市で震度５弱の揺れを観測するなど、地震活動が活発に続いた。気象庁は揺れの強かった地域では今後約１週間、震度５強以上の地震に注意するよう呼び掛けている。

午前１０時１８分の地震の震源の深さは１１キロ、地震の規模（マグニチュード＝Ｍ）は６．４と推定される。一連の地震で津波は起きなかった。

同庁の海老田綾貴・地震津波監視課長は記者会見し、「（これまでに知られた）活断層がない場所で断層が横にずれて起きたが、この地域は過去の事例から地震が続発しやすいことが分かっている」と説明した。東へやや離れた場所では２０００年に鳥取県西部地震（Ｍ７．３、最大震度６強）が発生した。

一方、鳥取県西部では長周期地震動階級４を観測した。同地震動は高層ビルの上層階や大きな橋などの建造物が大きくゆっくりと揺れ、被害が生じる恐れがある。４段階の階級で最大の４を同県で観測したのは初めて。

地震の影響で、山陽新幹線は新大阪―博多間の全線で一時運転を見合わせた。ＪＲ西日本によると、岡山―広島間の運転再開は午後１時ごろの見込み。高速道路でも、米子自動車道と山陰自動車道で一部区間が通行止めとなった。

原子力規制委員会によると、中国電力島根原発（松江市）に地震による異常はなく、２号機は運転を継続しているという。

午前１０時１８分の地震の主な各地の震度は次の通り。

震度５強＝鳥取県境港市、日野町、江府町、松江市、島根県安来市

震度５弱＝鳥取県米子市、島根県雲南市

震度４＝岡山市、広島市、高松市、松山市

震度３＝京都府長岡京市、大阪市、兵庫県西宮市、山口市、徳島市、高知市、福岡県柳川市、佐賀県神埼市、大分県姫島村。

島根県東部を震源とする地震を受け、記者会見する気象庁の海老田綾貴・地震津波監視課長＝６日午前、東京都港区

