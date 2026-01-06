ＥＶ「アフィーラ」第２弾＝ソニー・ホンダが試作車発表

Newsfrom Japan

【ラスベガス時事】ソニーグループとホンダが共同出資するソニー・ホンダモビリティは５日、電気自動車（ＥＶ）「アフィーラ」の第２弾となる車両の試作車を発表した。今年納車を始めるセダンの第１弾に続き、米国で人気が高いスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）のようなモデルをラインアップに加える。

米ネバダ州ラスベガスで６日開幕する世界最大級の家電・ＩＴ見本市「ＣＥＳ」を前に、現地で記者会見を開いた。水野泰秀会長は試作車をベースにしたモデルを「２０２８年にも米国の顧客に届けることを目指す」と説明。第１弾よりも広い車内空間を実現する。

第１弾の「アフィーラ１」はカリフォルニア州で今年から納車を開始し、日本では２７年上半期を予定する。価格は基本モデルが８万９９００ドル（約１４００万円）、旗艦モデルが１０万２９００ドルから。先進運転支援システムのほか、米マイクロソフトと協力して開発している対話型ＡＩ（人工知能）、映画や音楽などを楽しめる機能を搭載する。

米国のＥＶ市場を巡っては、トランプ大統領の方針で購入支援策が終了するなど逆風が吹く。ただ、会見後に報道陣の取材に応じた川西泉社長は「ＥＶを『売り』にしていない」と語り、「車でより自由な過ごし方ができる」ことを目標にしていると強調した。

５日、報道陣に公開されたソニー・ホンダモビリティの電気自動車（ＥＶ）「アフィーラ」第２弾の試作車＝米ラスベガス

