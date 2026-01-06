高市首相「成長のスイッチ押す」＝時事互礼会で訴え

Newsfrom Japan

高市早苗首相は６日、東京都内で開かれた時事通信社など主催の新年互礼会であいさつし、「強い経済を取り戻す」と訴えた。日本が持つ先端技術の世界展開に向け、「成長のスイッチを片っ端から押しまくりたい」と表明。投資促進税制や研究開発税制など「あらゆる措置を講じる」と述べた。

首相は食料・エネルギー安全保障やサイバーセキュリティー強化といった「危機管理投資」を推進する方針を説明。「（日本には）キラキラ光るような技術が眠っている」と話し、国際競争力を高める重要性を強調した。「必ずや日本列島を強く、豊かにする。日本を再び世界の高みに押し上げていく」と決意を示した。

首相は今年が昭和元年から１００年の節目となることにも言及。「戦後の混乱の中、歯を食いしばって働いて復興を遂げ、高度経済成長を実現した激動の時代だった」と振り返った。現在は少子化や物価高、国際情勢の変化など課題が山積しているものの、「日本と日本人の底力を絶対に信じたい」と語った。

互礼会には小泉進次郎防衛相、国民民主党の玉木雄一郎代表、公明党の斉藤鉄夫代表らも出席した。

時事通信社など主催の新年互礼会であいさつする高市早苗首相＝６日午後、東京都千代田区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]