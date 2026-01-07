在来馬ドサンコ「身近に感じて」＝和装で戦国体験、活用目指す―大阪・柏原のホースランド

Newsfrom Japan

日本に約１０００頭しかいない在来馬「ドサンコ」を保護し、育成する取り組みが大阪府で行われている。日本在来馬振興会の横山雅始さん（７１）は「身近に感じてもらいたい」との思いから、和装でドサンコに乗って戦国時代の合戦の雰囲気を体験できる「和種馬ホースランド」（柏原市）を営む。体験者の間口を広げるのが狙いだ。

日本馬事協会によると、国内に８種ある在来馬のうち最も頭数が多いドサンコは、北海道が原産。サラブレッドと比べ体は小さいものの丈夫なのが特徴で、１９９４年度には２９００頭以上飼育されていたが、２０２４年度には１０５６頭まで減少した。自動車の普及や農作業の機械化が進んだことで需要がなくなり、生産者が減ったことが一因と考えられるという。

横山さんはフランスで乗馬を始めた約４０年前、日本在来馬が絶滅の危機にあると知った。知人から引退馬の再調教を依頼されたことをきっかけに、馬と触れ合う場所が少ない大阪で２２年１０月にホースランドを開園。現在はドサンコ６頭と引退馬１頭を飼育しており、乗馬体験や餌やり、ブラッシングなどの体験をできるようにしている。

国内外で護身術や武術を指導し、「日本の馬を使って武芸ができないか」と考えた横山さんは、甲冑（かっちゅう）や狩り装束など３種の和装から選んで着用してもらう乗馬体験を開始。戦国時代の合戦を再現したイベントなども積極的に開催している。

衣装の持ち込みも受け入れており、結婚式で着るようなはかまを持ち込んで乗馬した人もいたという。横山さんは「日本には、会員にならなければ馬に乗れない乗馬クラブが多く、敷居が高い。会員でなくても何度でも体験できるようにし、長く馬と付き合ってくれる人を増やすのが目標だ」と意気込む。

ホースランドは体験施設としてだけでなく、北海道から買い付けた馬の育成拠点の役割も担っている。「子どもの乗馬に使いたい」と希望する乗馬クラブには積極的に譲り渡すことで、ドサンコが活躍する場を広げている。横山さんは「絶滅寸前と言われる在来馬を、単に繁殖して増やすだけでは意味がない。活用して何ができるかを考えていきたい」と力を込めた。

甲冑（かっちゅう）姿で馬に乗り、笑顔を見せる女性＝２０２５年１２月５日、大阪府柏原市

ドサンコと触れ合う横山雅始さん＝２０２５年１２月５日、大阪府柏原市

在来馬ドサンコでの乗馬を楽しむ女性＝２０２５年１２月５日、大阪府柏原市

