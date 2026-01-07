偽の記念銀貨使用容疑＝中国籍の男ら逮捕、６３０枚関与か―警視庁など

Newsfrom Japan

偽造した記念銀貨を金融機関で使用したとして、警視庁などは７日、偽造通貨行使容疑で、中国籍の会社役員シュエ・ジーウェイ容疑者（３６）＝東京都足立区島根＝ら４人を逮捕するなどした。認否は明らかにしていない。

ほかに逮捕されたのは、建築業山口兼嗣（４８）＝同、建築作業員浦隆裕（５７）＝板橋区志村、職業不詳世羅義臣（５９）＝千葉市美浜区＝の３容疑者。

同庁捜査２課によると、偽造されたのは昭和天皇在位６０年を記念して発行された１万円銀貨。２０２５年４月以降、埼玉県や茨城県など少なくとも７都県の信用金庫や農協で計６３０枚以上が使われたとみられ、同課は４人が所属するグループが関与したとみて入手経緯などを詳しく調べる。

逮捕容疑は同年５月中旬～６月上旬ごろ、２信用金庫の計３支店で両替を申し込み、偽造銀貨計７９枚を使った疑い。

警視庁が押収した偽造銀貨＝７日午後、東京都江戸川区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]