解散より連立拡大が優先事項＝自民・萩生田氏、国公に秋波

自民党の萩生田光一幹事長代行は今年の通常国会会期中の衆院解散に慎重な姿勢を示すとともに、連立政権の枠組み拡大に先に取り組むべきだとの考えを示した。具体的に国民民主、公明両党に秋波を送った。７日夜公開のインターネット番組で語った。

萩生田氏は解散時期について「（２０２６年度）予算を成立させ、重要法案を執行し、通常国会を閉め、その後考えたらどうか」と主張。その上で「安定政権をつくるには連立拡大が必要だ。優先順位は先だ」と訴えた。

国民民主に対し、「そろそろ政権の中で責任を共有する大切さを感じて行動を起こしてほしい」と表明。「年収の壁」を１７８万円へ引き上げる自・国合意を「国民民主の手柄だ」と強調した。

公明についても「与党の中の方がストッパーの役割は果たせる」と指摘。「早く（政権へ）帰ってきたらどうか」と呼び掛けた。

自民党本部に入る萩生田光一幹事長代行＝２０２５年１０月７日、東京・永田町

