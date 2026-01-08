マンションに血まみれの男性遺体＝首や腹に複数の刺し傷―殺人事件で捜査本部設置・警視庁

Newsfrom Japan

８日午前１０時４０分ごろ、東京都大田区大森北のマンション一室で「友人宅を訪問したが応答がない」と１１０番があった。駆け付けた警察官が、室内で４０代の住人とみられる男性が大量の血を流して死亡しているのを発見。男性の首や腹、太ももなどには刃物によるとみられる刺し傷があり、血が付着した足跡が複数確認された。警視庁捜査１課は殺人事件として大森署に捜査本部を設置し、死因や詳しい状況を調べている。

捜査本部によると、現場は２ＤＫで、男性はダイニングキッチンの床の上でうつぶせの状態で倒れていた。パーカーに下着姿で、ズボンははいていなかった。玄関や廊下に血痕があったが、室内を物色された形跡は確認されていない。玄関や窓は施錠されていた。

男性の遺体には少なくとも５カ所に約２～３センチの刺し傷があり、失血死の可能性があるという。凶器とみられる刃物は見つかっていない。

男性の友人２人が、食事の約束の時間になっても男性が現れなかったため、午前９時４０分ごろにマンションを訪問。呼び鈴を押したが応答はなく、室内から電話の着信音やテレビの音がしたため、マンション管理人を通じて１１０番した。

防犯カメラには、男性が７日午後７時前に帰宅する様子が映っていた。

現場はＪＲ大森駅から南東に約５００メートルの住宅街。

血を流して死亡している男性が見つかったマンション付近を調べる警視庁の捜査員ら＝８日午後、東京都大田区

血を流して死亡している男性が見つかった現場マンションのベランダを調べる警視庁の捜査員＝８日午後、東京都大田区

