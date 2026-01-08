セブン増益、コンビニがけん引＝イオンはスーパー回復―２５年３～１１月期決算

Newsfrom Japan

小売り大手のセブン＆アイ・ホールディングスとイオンは８日、２０２５年３～１１月期連結決算をそれぞれ発表した。いずれも本業のもうけを示す営業利益が増益となった。セブン＆アイは国内コンビニ事業がけん引。イオンはスーパー事業が回復したほか、コスト削減が寄与した。

セブン＆アイは、国内で揚げ物などのカウンター商材強化が奏功し、売り上げを伸ばした。営業利益は前年同期比３．１％増の３２５０億円。オンライン形式の決算説明会でセブン―イレブン・ジャパンの阿久津知洋社長は、「定期的にインパクトのある施策を打ち、客数を戻していきたい」と話した。

イトーヨーカ堂を含むスーパー事業などは２５年９月にセブン＆アイの連結対象から外れた。純利益は、ヨーカ堂の店舗資産売却益の計上などを反映し、前年同期の３．１倍の１９８４億円。一方、売上高に当たる営業収益は、１１．２％減の８兆５０９億円だった。

イオンは営業利益が２３．１％増の１４４７億円。純損益は１０９億円の赤字だが、前年同期比では赤字幅が６５億円縮小した。物価高で消費者の節約傾向が続く中、プライベートブランド（ＰＢ）「トップバリュ」が順調だったほか、セルフレジの導入を進めるなどの経費削減も寄与した。営業収益は３．７％増の７兆７４９４億円だった。

セブン＆アイ・ホールディングス（写真左）とイオンのロゴマーク

