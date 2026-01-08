ファーストリテ、純利益最高＝秋冬商品が好調―２５年９～１１月期連結決算

Newsfrom Japan

カジュアル衣料チェーン「ユニクロ」を展開するファーストリテイリングが８日発表した２０２５年９～１１月期連結決算（国際会計基準）は、純利益が前年同期比１１．７％増の１４７４億円となり、９～１１月期として過去最高を更新した。ユニクロ事業で国内、海外ともに秋冬商品の販売が好調だった。

売上高に当たる売上収益は１４．８％増の１兆２７７億円、本業のもうけを示す営業利益は３３．９％増の２１０９億円といずれも過去最高。国内では訪日客向けの販売も業績を押し上げた。海外では積極出店の効果で売上高は２割増だった。

岡崎健取締役は記者会見で、最近の日中関係悪化が今後の業績に及ぼす影響について「ある程度はあると思うが、気温の方が大きく影響する」と指摘。季節感を重視した商品展開などで挽回できるとの見方を示した。

記者会見するファーストリテイリングの岡崎健取締役＝８日午後、東京都港区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]