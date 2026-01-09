死亡男性の両手に防御創＝４４歳社長と判明、帰宅時は異変なし―警視庁

Newsfrom Japan

東京都大田区のマンション一室で刃物のようなもので刺された男性の遺体が見つかった事件で、男性の両手の指に抵抗した際にできたとみられる傷があったことが９日、警視庁大森署捜査本部への取材で分かった。

遺体の身元は住人で音響関連会社社長の河嶋明宏さん（４４）と判明。付近の防犯カメラには、事件発覚前日の７日午後６時半ごろに河嶋さんがスーツ姿で１人で帰宅する様子が映っており、特に変わった様子はなかった。捜査本部はその後、何者かに襲われたとみて詳しい状況を調べている。

捜査本部などによると、現場は２ＤＫで、河嶋さんは１人で暮らしていた。ダイニングキッチンに大量の血を流してうつぶせで倒れており、首や腹、太ももなど１０カ所以上を刃物のようなもので刺されるなどしていた。両手の指には複数の防御創があった。失血死の可能性があるという。

ダイニングキッチンや廊下、玄関には、血が付いた足跡が複数残されていたほか、マンションの共用廊下にも血痕が見つかった。室内を物色された形跡は確認されていない。

河嶋さんは８日、友人２人と成田空港付近で食事をする予定だったが、約束の午前９時に待ち合わせ場所に現れなかったことを不審に思った２人がマンションを訪問。室内から電話の着信音などが聞こえたため、管理人を通じて１１０番した。

東京都大田区のマンションで遺体で見つかった音響関連会社社長の河嶋明宏さん（同社ホームページより）

男性の遺体が見つかったマンションに現場検証に入る警視庁の捜査員ら＝９日午前、東京都大田区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]