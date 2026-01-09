韓国大統領、１３日来日＝高市首相地元の奈良で会談

Newsfrom Japan

日韓両政府は９日、韓国の李在明大統領が１３、１４日に奈良県を訪れると発表した。李氏は１３日に高市早苗首相と会談し、夕食会に出席する。日韓首脳が往来する「シャトル外交」の一環で、首相は自身の地元で李氏をもてなし、首脳間の信頼関係を深めたい考えだ。

中国、ロシア、北朝鮮が連携を深めるなど安全保障環境が悪化する中、日本政府は韓国との関係強化を重視している。木原稔官房長官は９日の記者会見で「首脳同士の率直なやりとりを通じ、２国間関係のさらなる進展について議論ができるのではないか」と述べた。

韓国側の発表によると、李氏は１３日午後に奈良県に到着。首脳会談で地域・国際情勢や経済、社会、文化など幅広い分野での日韓の協力強化策を議論する。１４日午前には高市氏と親交行事を共にし、午後に在日韓国人との懇談会を開いた後に帰国する。

高市、李両氏の会談は昨年１０月に韓国・慶州で行ったのに続き２回目。李氏がこの会談で奈良訪問の希望を伝えていた。大統領府は「シャトル外交の意義を生かし、未来志向かつ安定的な関係発展の基調を確かにすることが期待される」と表明した。

首相官邸に入る高市早苗首相＝９日午前、東京・永田町

高市早苗首相（左）と韓国の李在明大統領＝２０２５年１０月、韓国・慶州

