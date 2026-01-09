諏訪理さん、初の宇宙飛行へ＝「本当に光栄で幸せ」―来年にもＩＳＳ長期滞在

Newsfrom Japan

宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）は９日、２０２３年に選抜された宇宙飛行士の諏訪理さん（４９）が２７年ごろ国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）に長期滞在することが決まったと発表した。諏訪さんの飛行は初めて。同日、東京都内で記者会見した諏訪さんは「本当に光栄で幸せ。多くの先輩方がリレーしてきたたすきをしっかり受け取り、次にきちんと受け渡したい」と抱負を述べた。

世界銀行職員だった諏訪さんは、ＪＡＸＡが１３年ぶりに行った宇宙飛行士募集で、日本赤十字社の医師だった米田あゆさん（３０）とともに選抜。基礎訓練を終え、２４年１０月に宇宙飛行士として認定された後、米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）の施設がある米ヒューストンで訓練を続けてきた。

青い訓練服姿で会見に臨んだ諏訪さんは、日焼けして精悍（せいかん）な印象。自身の経歴を踏まえ「国際協力の中で仕事をしてきた経験が生きるよう考えていきたい」と強調した。初飛行の決定は昨年１２月に伝えられたといい「身の引き締まる思い。（飛行まで）一日一日を大切に過ごし、これからの訓練は全力で楽しんでいきたい」と述べた。

宇宙飛行士の諏訪理さん

記者会見で撮影に応じる宇宙飛行士の諏訪理さん＝９日午後、東京都千代田区

ＩＳＳ長期滞在が決まり、記者会見に臨む宇宙飛行士の諏訪理さん（手前）＝９日午後、東京都千代田区

２０２７年ごろのＩＳＳ長期滞在が決まり、記者会見する宇宙飛行士の諏訪理さん＝９日午後、東京都千代田区

