衆院選、７０３人が出馬準備＝自民・維新６４選挙区で競合―野党も調整進まず

次期衆院選の立候補予定者が１０日現在で７０３人に上ることが時事通信の調べで分かった。高市早苗首相（自民党総裁）が２３日召集予定の通常国会の冒頭で衆院を解散するとの見方も出ており、各党は候補者の擁立作業を急ぐ。

衆院選は定数４６５（小選挙区２８９、比例代表１７６）を争う。現職（引退を表明した１人を除く）と各党の公認候補となる選挙区支部長らを集計した立候補予定者は選挙区６５８人、比例４５人（選挙区との重複立候補を除く）。衆院議員は１０月に任期４年の折り返しを迎える。

自民は選挙区と比例を合わせて２６９人が準備している。選挙区で候補者不在の「空白区」は３１あり、これまで公明党に譲ってきた地域などが含まれる。政権離脱後の公明の動向を注視しながら擁立を進める。

与党となった日本維新の会は選挙区で７７人が立候補を予定。自民と６４選挙区で競合するが、調整には否定的だ。与党は連立参加を期待する国民民主とも３６選挙区でぶつかる。

野党第１党の立憲民主党は１７２人が選挙区で出馬の意向を示す。比較第１党を自民から奪うため２００人程度まで候補者を積み増したい考え。

国民民主は４１人で、うち４０人が選挙区の候補。立民、国民民主は５選挙区で競合する。国民民主は５１議席獲得を目標に掲げ、さらに候補者を増やす構えのため、競合区はさらに広がる可能性がある。連合は両党の連携を呼び掛けるが、与党寄りの姿勢を取る国民民主は慎重だ。

公明は２９人の立候補が想定される。このうち１０人が選挙区候補だが、連立離脱に伴う撤退論もあるため流動的だ。れいわ新選組は９人、共産党は１５人。昨年の参院選で躍進した参政党は選挙区で６４人を擁立した。参政は３５～４０議席の獲得を目指し、１００人以上の擁立を図る。

日本保守党は５人、社民党は１人。参院選で政党要件を満たしたチームみらいも準備を進める。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]