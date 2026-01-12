立公、衆院選「高いレベルで連携」＝解散見据え党首会談

Newsfrom Japan

立憲民主党の野田佳彦、公明党の斉藤鉄夫両代表は１２日、東京都内のホテルで会談した。高市早苗首相が２３日召集予定の通常国会冒頭の衆院解散を検討していることを受け、次期衆院選に向けて「より高いレベルで連携」することを確認。今後、幹部間で具体的な協力の在り方を検討する。

会談は、立民側が申し入れた。野田氏は「選挙でも協力しよう」と要請。斉藤氏は「前向きに検討したい」と応じた。解散による政治空白をつくるべきではないとの認識でも一致した。

会談後、野田氏は記者団に「中道改革の拡充で意見が一致した」と説明。他の野党も含めて「できるだけ（選挙区）調整し、自民党に伍（ご）していける勢力をつくりたい」と強調した。

斉藤氏は、立民との選挙協力について「具体的なことは今後協議していく」と述べた。ただ、公明内には「メリットがあるのか」（党幹部）と否定的な向きも多い。

これに対し、国民民主党の玉木雄一郎代表は１２日、高松市内で記者団の取材に応じ、野党間の連携より独自候補の擁立を優先する方針を表明。目標とする５１議席以上の獲得に向け、「作業を加速したい」と述べた。

共産党は、国政選挙で協力してきた立民が、公明と接近することに反発。党幹部は「立民との協力は難しくなる」とけん制した。

立憲民主党の野田佳彦代表（写真右）と公明党の斉藤鉄夫代表＝１２日午前、東京・丸の内

自身の政治資金パーティーでマイクを握る国民民主党の玉木雄一郎代表＝１２日午後、高松市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]