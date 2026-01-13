白黒模様のエビ新種相次ぐ＝広島大グループが発見―パンダ不在の和歌山・白浜町

Newsfrom Japan

パンダ４頭が昨年中国に返還された和歌山県白浜町で、白黒模様の新種のエビが相次いで見つかっている。調査した広島大の研究グループは「なぜこのような模様になったのか研究していきたい」と意気込む一方、新たな観光資源として期待を寄せる近隣町もある。

広島大の富川光教授らのグループは２０２４年９月、白浜町の海岸で発見された体に白と黒の模様があるヨコエビが新種と判明し、パンダの柄に似ていることから「パンダメリタヨコエビ」と命名したと発表。体長は５～８ミリで、形態分析とＤＮＡデータに基づく解析結果からメリタヨコエビ属の新種と判明した。

同グループは昨年１１月にも、同町の海岸で発見された同じような柄のヨコエビを解析した結果、別の新種と判明したと発表した。前年のものよりも白色と黒色がはっきりし、さらにパンダに似ていることから「ヨリパンダメリタヨコエビ」と命名された。

ヨリパンダメリタヨコエビは、砂地に転がる石の下に生息。体長は５～１０ミリで、一番後ろの脚の先に節があることが特徴という。

いずれの新種も、体のラインを見づらくすることで、天敵の小魚から身を守っている可能性がある。２種は遺伝子解析の結果、系統が異なっていることも分かり、似た環境や生活様式に適応する中で同じような姿になる「収れん進化」の結果と考えられるという。

富川教授は「名前を通じて存在を知り、多くの人に生物の理解を深めてもらいたい。なぜ白黒模様になったのかを今後研究していく」と話した。

白浜町の隣にあるすさみ町では、このエビを活用する動きもある。約２００種の甲殻類を展示する「エビとカニの水族館」は富川教授らの協力の下、年内に２種を展示する計画だ。館長の平井厚志さん（４２）は「県民に馴染み深かった『パンダ』が名前に付いてうれしい。いなくなったパンダのようにはいかないが、推していきたい」と話した。

２０２４年に新種と発表された「パンダメリタヨコエビ」（広島大の富川光教授提供）

２０２５年に新種として発表された「ヨリパンダメリタヨコエビ」（広島大の富川光教授提供）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]