対中依存低下へ「迅速対処」＝Ｇ７財務相、レアアース供給網強化

【ワシントン時事】先進７カ国（Ｇ７）財務相らは１２日、米首都ワシントンで重要鉱物の安定供給に関する会合を開いた。中国政府はレアアース（希土類）の対日輸出規制を強めており、影響が世界的に波及する懸念がある。Ｇ７財務相らはサプライチェーン（供給網）強化に向け、迅速に対処することを確認した。

ベセント米財務長官が主催し、日本からは片山さつき財務相が出席した。オーストラリアなどＧ７以外の資源国も参加した。また、片山氏とベセント氏は同日、個別に会談した。

片山氏は会合で、日本が中国側に強く抗議し、輸出規制の撤回を求めていることを説明。記者団に「レアアースの対中依存度をスピード感を持って引き下げていくこと」で理解を得たと話した。

ベセント氏はＸ（旧ツイッター）で「重要鉱物供給網の脆弱（ぜいじゃく）性に迅速に対処する共通の強い意思を確認できた」と成果を強調した。

