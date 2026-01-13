久米宏さん死去、８１歳＝フリーアナ、「Ｎステ」「ベストテン」

Newsfrom Japan

歌番組「ザ・ベストテン」の司会や報道番組「ニュースステーション」のキャスターを務めたフリーアナウンサーの久米宏（くめ・ひろし）さんが１日、肺がんのため死去した。８１歳だった。埼玉県出身。葬儀は近親者で済ませた。喪主は妻麗子（れいこ）さん。

１９６７年、ＴＢＳに入社。テレビのクイズ番組「ぴったしカン・カン」の司会で注目を集めた。７８年スタートの「ザ・ベストテン」では黒柳徹子さんとコンビを組み、猛烈な早口と絶妙な掛け合いが人気を呼んだ。翌年にＴＢＳを退社したが、８５年まで司会を続けた。

フリー転身後は、漫才師の横山やすしさんと共演した日本テレビ系の情報番組「久米宏のＴＶスクランブル」が話題となり、トーク番組「おしゃれ」の司会も務めた。

８５年開始のテレビ朝日系「ニュースステーション」では、軽妙な語り口で従来のニュースキャスター像を覆し、高視聴率を獲得。プロ野球広島カープのファンで、巨人が優勝したら丸刈りにすると番組内で宣言し、実行して話題に。歯に衣（きぬ）着せぬ発言は物議も醸したが、２００４年の最終回では「厳しい批判があったからこそ続けられた」と述べ、手酌でビールを飲んで「さようなら」と締めくくった。

その後は活動の軸足をラジオに移し、０６年から２０年まで続いた自身の番組では時事問題やメディアについて自在に語った。近年は動画配信にも力を入れていた。

久米宏さん

若かりし日の久米宏さん＝１９７９年撮影

報道番組「ニュースステーション」の降板記者会見に臨む久米宏さん＝２００３年８月、東京都港区

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]