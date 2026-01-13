ホテル業務効率化で提携＝外国人対応で―大日本印刷とＵ―ＮＥＸＴ系

Newsfrom Japan

大日本印刷（ＤＮＰ）と、Ｕ―ＮＥＸＴホールディングス傘下のＵＳＥＮ―ＡＬＭＥＸ（東京）が、ホテルの外国人客のチェックイン作業を効率化するサービスの実用化に向け、業務提携したことが１３日、分かった。スマートフォンなどに情報を搭載した「デジタルパスポート」の普及が世界的に見込まれる中、パスポート確認の負担を軽減する実証実験を今月から共同で実施し、早期の商用化を目指す。

ＵＳＥＮ―ＡＬＭＥＸは、自動でホテルの宿泊手続きができる端末を広く展開。この端末に、個人情報を安全に管理できるＤＮＰのデジタル証明書の技術を連携させ、宿泊する外国人が事前登録したデジタルパスポートの情報と本人が一致するかを即時に照合できるようにする。これによりスムーズなチェックインが可能になり、フロントの少人数運営や無人化なども期待できるという。

今月２０日から東京・品川のホテルで実証実験を始める。３月以降、ＵＳＥＮ―ＡＬＭＥＸの端末を導入している他のホテルにも広げ、６月末まで実験を行う予定。

大日本印刷（ＤＮＰ）の看板

