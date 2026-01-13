世界成長、２６年は２．６％に上げ＝安定推移も格差拡大警戒―世銀見通し

Newsfrom Japan

【ワシントン時事】世界銀行は１３日公表した最新の経済見通しで、２０２６年の世界の実質ＧＤＰ（国内総生産）伸び率を２．６％と、昨年６月時点の前回予測から０．２ポイント引き上げた。米国の堅調な成長が全体を押し上げる。２７年は２．７％と、０．１ポイント上方修正した。

ギル世銀チーフエコノミストは、世界成長が「２７年までおおむね安定して推移する」と予想。ただ、コロナ禍以降の景気回復を主導したのは先進国だとし、世界的な格差拡大に懸念を示した。途上国の１人当たりＧＤＰは２５年末時点で６５００ドル（約１００万円）程度と、先進国平均のわずか１２％にとどまるという。

日本の成長率は２６、２７年ともに０．８％で据え置き。２５年の１．３％から減速するが、日銀の金融引き締めにもかかわらず、消費と投資が勢いを保つとしている。

米国の２６年の成長率は２．２％と、前回から０．６ポイントの大幅引き上げ。トランプ政権の高関税政策が消費と投資を次第に圧迫するが、大型減税効果が追い風。２５年秋の政府機関の一部閉鎖が解除されたことも上振れ要因だ。ただ、２７年は１．９％に鈍化する。

ユーロ圏は２６年、米関税による打撃や、エネルギー高と通貨ユーロ高を受けた競争力低下で０．９％成長にとどまる。２７年は輸出や投資の回復で１．２％へ加速する見込み。

中国の２６年は４．４％と、前回から０．４ポイント上方修正。財政出動や堅調な輸出の持続などを反映する。ただ、２７年は生産性の悪化や高債務といった構造要因が重しとなり、４．２％に減速する見通しだ。

世界銀行本部＝米ワシントン（ＡＦＰ時事）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]