カンボジアから移送の１３人逮捕＝２０～６０代、特殊詐欺容疑で―警視庁など

Newsfrom Japan

カンボジアを拠点に警察官などをかたった特殊詐欺に関わったとして、警視庁と神奈川県警の合同捜査本部は１４日までに、同国から移送した住所職業不詳の２０～６０代の男女１３人を詐欺容疑で逮捕した。認否は明らかにしていない。

同庁によると、１３人はカンボジア南東部バベットにあった拠点で活動していたかけ子グループとみられ、昨年１１月、現地当局に拘束された。同国に派遣した捜査員が身柄の引き渡しを受け、１３～１４日に日本に移送し逮捕した。

同庁などは、このグループが少なくとも十数件の特殊詐欺に関わり、計約５０００万円をだまし取ったとみて、拠点で押収された携帯電話やノートパソコンの解析など実態解明を進める。

逮捕容疑は詐欺グループのメンバーと共謀し、昨年１０月下旬～１１月上旬ごろ、郵便局員や警察官を名乗って神奈川県の６０代女性に「マネーロンダリングの犯人としてあなたを捜査しなければならず、紙幣調査をする」などとうその電話をかけ、現金計１１００万円を振り込ませ詐取した疑い。

カンボジアから移送され、警視庁に逮捕された容疑者ら＝１４日午前、成田空港

カンボジアから移送され、逮捕された容疑者ら＝１３日夜、東京都大田区（一部、画像処理してあります）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]