高市首相、衆院解散の意向伝達へ＝午後にも、来月８日投開票有力

高市早苗首相は１４日午後にも、衆院解散の意向を自民党幹部に伝える方向で調整に入った。関係者が明らかにした。２３日召集の通常国会冒頭に解散する見通し。複数の党関係者によると、衆院選の日程は「１月２７日公示、２月８日投開票」が有力になっている。

首相は１４日午前、韓国の李在明大統領と法隆寺（奈良県斑鳩町）を共に視察した。午後に東京に戻った後、自民や日本維新の会幹部に解散に踏み切る考えを伝える見通しだ。

衆院選について、政府・与党には「２月３日公示、１５日投開票」で実施する日程案もあったが、自民幹部は「２０２６年度予算案の審議も控える。早い方がいい」と指摘。別の関係者も「選挙期間は短い方がいい」と語った。今月２３日解散、２月８日投開票になれば、解散から１６日後の投開票は戦後最短になる。

首相は１６日、来日するイタリアのメローニ首相と会談。１７日は阪神大震災から３１年を迎える。このため、首相の解散表明について、週明けの１９日とする案が浮上している。

法隆寺視察を終え、韓国の李在明大統領（左）を見送る高市早苗首相＝１４日午前、奈良県斑鳩町（代表撮影）

