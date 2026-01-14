全国がん患者の５年生存率を初公表＝前立腺９２％、膵臓１１％―厚労省

Newsfrom Japan

厚生労働省は１４日、２０１６年に全国で新たにがんと診断された患者約９９万人の部位別の５年生存率を公表した。１５歳以上では前立腺（８万８９６１人）が最も高く９２．１％、膵臓（すいぞう、３万９２４７人）が最も低く１１．８％だった。がん患者の情報を記録する「全国がん登録」を基に、同省が生存率を公表するのは初めて。

１５歳以上の主な部位別生存率は、乳房（９万７２５０人）が８８．０％、大腸（１５万９０９３人）が６７．８％、胃（１３万２５８８人）が６４．０％、肺（１２万３７９１人）が３７．７％だった。

１５歳未満ではリンパ腫・リンパ網内系腫瘍（１１４人）で９５．７％、白血病・リンパ増殖性疾患・骨髄異形成疾患（４３６人）で８２．２％、中枢神経系・その他頭蓋内・脊髄腫瘍（２９３人）で６０．８％だった。

