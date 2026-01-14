高市首相、衆院解散へ＝国会冒頭、投開票来月８日軸―１９日表明、自維連立問う

Newsfrom Japan

高市早苗首相（自民党総裁）は１４日、日本維新の会の吉村洋文代表、自民の鈴木俊一幹事長と首相官邸で会談した。２３日に召集される通常国会の早期に衆院解散に踏み切る意向を伝達。１９日に記者会見し、正式表明する。複数の政権幹部によると、２３日に解散する。衆院選の日程は「１月２７日公示、２月８日投開票」が有力。解散から１６日後の投開票は戦後最短になる。

首相は会談で、自維の連立政権合意に対する審判を仰ぐ必要があるとして「国民に信を問う」と強調した。

国会召集日の「冒頭解散」は５回目で、１月の衆院解散は１９９０年以来３６年ぶり。参院で与党が過半数を割り込む中、首相は高い内閣支持率を追い風に衆院選に勝利し、政権基盤を強化しつつ「直近の民意」を得て政策の推進力を高めたい考えだ。

吉村、鈴木両氏は首相との会談後、それぞれ記者団の取材に応じた。吉村氏は「不安定な政権で行くよりも、信を得られれば政策のスピードが高められる」と強調。両氏は、小選挙区での自民と維新の候補者調整は原則行わない方針を示した。鈴木氏は議席の獲得目標について、「与党で過半数が最低限」と語った。

政府・与党には「２月３日公示、１５日投開票」で実施する案もあった。解散すれば２０２６年度予算案の年度内成立は困難とされるが、ずれ込みを最小限に抑えるため可能な限り早い日程を検討しているとみられる。

首相は１６日、来日するイタリアのメローニ首相と会談。１７日は阪神大震災から３１年を迎える。こうした点を考慮し、表明日程を決めた。

与党は定数４６５の衆院で過半数ぎりぎりの２３３議席。首相は衆院選で「強い経済」「責任ある積極財政」などを訴える構えだ。１４日現在、７００人超が立候補を予定しており、首相の解散決定を受け、与野党は候補者擁立を急ぐ。

首相官邸に入る高市早苗首相＝１４日午後、東京・永田町

高市早苗首相らとの面会を終え、取材に応じる日本維新の会の吉村洋文代表＝１４日午後、首相官邸

記者団の取材に応じる自民党の鈴木俊一幹事長＝１４日午後、東京・永田町の同党本部

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]