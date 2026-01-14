立公、新党視野に調整＝１５日党首会談―次期衆院選

Newsfrom Japan

立憲民主、公明両党は次期衆院選を巡り、新党結成を視野に協力する調整に入った。１５日に党首会談を開き、詰めの協議を行う。複数の両党関係者が１４日、明らかにした。

立民の野田佳彦、公明の斉藤鉄夫両代表は１２日に会談し、次期衆院選に向けて「より高いレベルで連携」することを確認。立民はこれを受け、公明の現職がいる小選挙区での擁立見送りや、比例代表候補を同じ名簿に登載する「統一名簿」方式を検討してきた。

立民の安住淳幹事長は１４日、野党連携の在り方について「１５日には報告できる」と記者団に述べた。同日の両院議員総会で、公明との新党結成を含む協力の方向性を説明する見通しだ。

公明は１４日、選挙区調整を含む立民との連携について、幹部間で協議した。支持母体・創価学会も各地の責任者による緊急会合を開催。党関係者は「国政で新党を結成する方向だ」と語った。１５日の中央幹事会で、立民との協力に向けた党内手続きを進める。

国民民主との選挙協力を巡り、野田氏は互いに現職がいる小選挙区への擁立を控えるよう主張。これに対し、国民民主の玉木雄一郎代表は「大義もなく調整すれば議席を減らす」と難色を示している。

