根室沖Ｍ８級、９０％程度に上昇＝３０年以内確率―政府調査委

Newsfrom Japan

政府の地震調査委員会は１５日までに、過去に長期評価を行った海溝沿いや内陸の活断層で起きる地震について、今年１月１日を基準として発生確率を再計算した結果を公表した。再計算は毎年行っており、発生確率は想定する地震が起きない限り、上昇し続ける。千島海溝沿いの根室沖で想定されるマグニチュード（Ｍ）７．８～８．５程度の地震は、３０年以内の発生確率が８０％程度（８４％）から９０％程度（８５％）に上がった。

一方、十勝沖のＭ８．０～８．６程度の地震は、３０年以内の確率は２０％程度で変わらないが、５０年以内の確率が４０％程度（４４％）から５０％程度（４６％）となった。日本海溝沿いでは、宮城県沖の陸寄りでＭ７．４前後の地震が起きる３０年以内確率が、８０～９０％（７６～９３％）から８０～９０％程度以上（７９～９５％）に上昇した。

