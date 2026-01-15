ブローカーか、タイ人の女逮捕＝１２歳少女事件、児童福祉法違反容疑―警視庁

Newsfrom Japan

東京都文京区の個室マッサージ店でタイ国籍の当時１２歳の少女が違法に働かされていた事件で、少女に性的サービスをさせたとして、警視庁保安課は１５日までに、児童福祉法違反容疑で、同店元マネジャーでタイ国籍のプンシリパンヤー・パカポーン容疑者（３８）＝練馬区南大泉＝を逮捕した。「店を辞めたので関係ない」と容疑を否認している。

同課によると、同容疑者はＳＮＳやタイ人コミュニティーを通じ、少女を含め３０～４０人のタイ人女性を紹介したとみられる。携帯電話には約３０００件の連絡先が登録されており、同課はブローカーとみて実態解明を進める。

逮捕容疑は昨年６月３０日ごろ、少女の年齢を確認しないまま、男性客に対して性的サービスをさせた疑い。

同課によると、少女の母親は同年５月ごろに同店で勤務。数日で退店したが、翌月中旬にＳＮＳで同容疑者と連絡を取り、同下旬に少女を店に置き去りにして働かせたとみられる。少女は、同８月中旬までに約７０人の客を相手にしたという。

店からは、少女が入国した翌日の日付とともに「店で一人で寝る。ネットはつながらず、とても静か。とても寂しい。こわくて手も腕も足も震える」などとタイ語で書かれたノートが押収された。少女は同１２月２６日にタイに帰国した。

同課は今月１５日までに、少女や他の女性従業員に不法就労させたとして、入管難民法違反（不法就労助長）容疑で、店の経営者細野正之容疑者（５２）も再逮捕した。

マッサージ店でタイ国籍の当時１２歳の少女が違法に働かされていた事件で、逮捕されたプンシリパンヤー・パカポーン容疑者＝１４日、東京都文京区

