立民・公明、新党結成で合意＝「中道」掲げ、政権に対抗―比例代表で統一名簿

Newsfrom Japan

立憲民主党の野田佳彦代表と公明党の斉藤鉄夫代表は１５日午後、国会内で会談し、２７日と見込まれる衆院選公示までに「中道路線」を掲げた新党を結成することで合意した。双方の衆院議員だけで結党し、両氏が共同代表に就く方向。衆院選では新党に参加する候補者による比例代表の統一名簿を作成する。１６日にも党名を決定する。

高市政権の批判票の受け皿となることを狙う。立民の衆院議員は現在１４８人（副議長を含む）、公明は２４人で、仮に全員が新党に参加すれば１７２人となり、自民党の衆院勢力（１９６人）に迫る。野田氏は衆院選の目標について、記者団に「比較第１党を目指す」と明言した。

両党の衆院議員はいったん離党した上で新党に参加する。新党の規約や綱領、基本政策の策定を急ぐ。立民、公明ともに現在の党を存続させ、参院議員や地方議員は引き続き所属する。野田氏は段階的な合流を目指す考えを示した。

野田氏は、公明から「中道改革」の結集軸が必要だとして、新党結成の働き掛けがあったと説明。両氏は国民民主党を含めた他党にも参加を呼び掛けた。ただ、同党の玉木雄一郎代表は１５日、記者団に新党入りを否定した。

野田氏は安全保障政策などを念頭に「高市政権で右に傾いていく路線が多い」と述べ、与党に対抗する勢力をつくる意義を強調。「中道勢力を政治のど真ん中に位置付けるチャンスだ」と語った。斉藤氏は「包摂主義、共生社会を目指す。共鳴する人を集めて政治を変えていく」と意欲を示した。

斉藤氏は小選挙区に公明側の候補を擁立しない方針を明らかにした。自身も比例中国ブロックで出馬する。

会談に先立ち、立民は両院議員総会で新党への対応を野田氏に一任。公明も中央幹事会で斉藤氏に対応を一任した。

統一名簿は、複数の政党が政治団体をつくり、比例候補を一つの名簿に登載する方式。立民の安住淳幹事長は１５日、東京都内で記者団に、この手法を含めて衆院選での共闘を公明に呼び掛けてきたと説明した。

会談に臨む立憲民主党の野田佳彦代表（右）と公明党の斉藤鉄夫代表＝１５日午後、国会内

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]