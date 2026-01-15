高市内閣、支持微増６１％＝対中姿勢「評価」４割超―時事世論調査

Newsfrom Japan

時事通信が９～１２日に実施した１月の世論調査によると、高市内閣の支持率は前月比１．１ポイント増の６１．０％だった。同内閣は昨年１０月の発足以降、６割前後の支持率を維持している。不支持率は同１．５ポイント増の１５．１％だった。

台湾有事を巡る高市早苗首相の国会答弁に中国は猛反発。撤回を求め、レアアース（希土類）の対日輸出規制を強化するなど圧力を強めるが、首相は応じていない。これに関し、首相の対中姿勢を「評価する」は４４．４％で、「評価しない」の２１．８％を大きく上回った。

内閣を支持する理由（複数回答可）は「リーダーシップがある」が２８．８％で最多。「印象が良い」２０．８％、「首相を信頼する」１９．９％と続いた。支持しない理由（同）は「期待が持てない」６．０％、「政策が駄目」５．２％だった。

政党支持率は、自民党が前月比１．６ポイント増の２２．５％でトップ。立憲民主党が同０．２ポイント増の４．２％で続いた。以下、国民民主党３．６％、参政党３．４％、公明党２．５％、日本維新の会２．３％、共産党１．１％、日本保守党１．１％、れいわ新選組０．９％、チームみらい０．２％、社民党０．１％。支持政党なしは５５．２％だった。

調査は全国の１８歳以上の２０００人を対象に個別面接方式で実施。有効回収率は５８．５％。

首相官邸に入る高市早苗首相＝１５日午後、東京・永田町

