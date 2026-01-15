横浜市長に「パワハラ疑惑」＝人事部長が調査要望

Newsfrom Japan

横浜市の久保田淳人事部長（４９）は１５日、市内で記者会見し、山中竹春市長（５３）が自身や他の市幹部、市議らに対する暴言や不適切な言動を多数行っていたと訴えた。久保田氏は「パワハラが疑われる」として、市に対し、調査を実施するよう求めた。現職の自治体幹部が実名で首長を告発するのは異例。

会見によると、山中氏は２０２３～２５年、深夜や休日を問わず久保田氏の私用スマホに業務連絡したり、怒鳴って紙を投げつけたりしたほか、「（国際会議を）誘致できなかったら切腹だ」などと発言。当時の市議会議長や副市長らについて「デブ」「死ねよ」「人間のくず」などの陰口を言うこともあった。一連の言動は今月１１日の週刊文春電子版で報じられた。

山中氏は文春報道の後、自身のホームページに「一方的に公表され極めて残念だ」などのコメントを載せたが、１５日までに記者団の取材に応じなかった。

記者会見で横浜市の山中竹春市長によるパワハラ疑惑を訴える同市の久保田淳人事部長＝１５日午後、横浜市中区

