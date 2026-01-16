日米防衛相、抑止力強化で一致＝小泉氏、対中協議の説明避ける
【ワシントン時事】米国を訪問中の小泉進次郎防衛相は１５日（日本時間１６日）、ワシントン近郊の米国防総省でヘグセス国防長官と約５０分会談し、日米同盟の抑止力・対処力の強化で一致した。小泉氏は会談後、記者団から中国への対応を議論したか問われたのに対し「詳細は答えられない」と説明を避けた。
両氏は沖縄県など南西地域でのプレゼンス拡大を「同盟の最優先事項の一つ」と位置付け、自衛隊と米軍による高度な共同訓練を拡充する方針を確認した。東・南シナ海で活動を活発化させる中国への対抗が念頭にある。
防衛装備・技術協力についても協議し、日米が共同開発した迎撃ミサイル「ＳＭ３ブロック２Ａ」の大幅増産に向けて議論を進める方針で一致した。
高市早苗首相の昨年１１月の台湾有事発言を受け、中国は軍事圧力を強めている。小泉氏は中国を巡る協議内容に関して記者団に「インド太平洋地域における侵略抑止について、日米同盟が果たす重要な役割を再確認した」と述べるにとどめた。
