山手線、８時間ストップ＝朝ラッシュ直撃、６７万人に影響―停電で、京浜東北線も・ＪＲ東

ＪＲ山手線は１６日、新橋―品川間で未明に発生した停電の影響で、始発から約８時間にわたり全線で運転を見合わせた。一部区間を並走する京浜東北線なども一時ストップ。朝の通勤ラッシュを直撃し、約６７万３０００人に影響が出た。

ＪＲ東日本によると、田町駅改良工事のために設置している電気の安全装置で、作業終了後に送電を再開する際、何らかの不具合が起きたのが原因。

１６日午前３時５０分ごろに停電が判明。京浜東北線は同７時２０分ごろいったん運転を再開したが、約３０分後に再び見合わせ、２本が駅間に停車。乗客約４０００人が線路上を歩いて、最寄り駅まで移動した。計１５人が体調不良を訴えたという。

東京消防庁や警視庁によると、同８時前に安全装置から出火したとの通報があり、約１時間半後に鎮火した。ＪＲ東によると、山手線の復旧作業中に試送電した際、発煙したという。

山手線は内回りが午後０時４０分、外回りが同１時８分に再開。京浜東北線も同０時４５分に再開した。並走する東海道線なども一時運転を見合わせた。

ＪＲ東の担当者はトラブルを謝罪した上で、「早急に原因を究明し、再発防止を図り、信頼の確保に努める」と話した。

停電の影響でＪＲ山手線などが運転見合わせとなり、線路を歩いて田町駅へ向かう人たち＝１６日午前、東京都港区

