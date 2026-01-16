菅元首相が衆院選不出馬＝最長の官房長官

Newsfrom Japan

自民党の菅義偉元首相（７７）＝衆院神奈川２区＝は次期衆院選に出馬しない意向を固めた。関係者が１６日明かした。体力面を考慮したとみられる。第２次安倍政権で官房長官に就き、在職日数は歴代最長の７年８カ月。２０２０年９月から１年余り第９９代首相を務めた。菅氏の事務所によると、１７日に菅氏が記者団の取材に応じる。

菅氏は横浜市議を経て１９９６年の衆院選で初当選。当選１０回。安倍晋三元首相を第１次政権から支えた。ふるさと納税制度の導入や携帯電話料金の引き下げに尽力した。

１９年４月の新元号発表で額を掲げ「令和おじさん」として知られた。首相在任時は、新型コロナウイルス対策で苦戦し、内閣支持率が低迷。東京五輪・パラリンピック閉会後、２１年９月の党総裁選に出馬せずに退陣した。同じく神奈川県選出の小泉進次郎防衛相に目をかけ、２４、２５両年の党総裁選で支援した。

関係者によると、後継は政務担当の首相秘書官を務めた新田章文氏で調整している。

菅義偉 元首相

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]