記憶の継承、決意新たに＝追悼行事数は減少―阪神大震災３１年

６４３４人が亡くなった阪神大震災は１７日、発生から３１年となった。市民団体などによる追悼行事が減少するなど記憶の風化も懸念される中、遺族らは震災の経験や教訓を次世代につなげる決意を新たにした。

神戸市中央区の公園「東遊園地」では、ＮＰＯ法人などが追悼の集いを開催。震災の記憶や教訓を継承する思いを込め、「１９９５ つむぐ １．１７」の形に並べた竹と紙の灯籠に火をともし、発生時刻の午前５時４６分に黙とうをささげた。東遊園地には午後５時までに、約５万５０００人が訪れた。

同市が主催する追悼式典には、震災で母の佐藤正子さん＝当時（６５）＝が行方不明になった佐藤悦子さん（６２）が遺族代表として出席。「震災は揺れが収まったら終わりじゃない。家族を捜し続ける日々があり、今も大切な人に会いたいと思い続ける人がいることを知ってもらいたい」と追悼の言葉を述べた。

兵庫県なども神戸市内の慰霊碑前で式典を開き、正午に黙とうをささげた。斎藤元彦知事は「震災の経験と教訓を胸に刻み、平時からの備えへと生かしていく」とあいさつした。

県などはこの日、式典の他にも、復興した神戸市内の街並みを巡る「メモリアルウォーク」や、内陸直下型地震を想定した防災訓練を行った。

火災で甚大な被害が出た同市長田区でも追悼行事が行われた。ＪＲ新長田駅前広場では、ペットボトル約６００本に入れたろうそくに火がともされ、約１０００人が黙とう。同市須磨区の自宅が全焼したという４０代女性は「街は全て燃えてしまった。これまで復興に尽力してくれた人に感謝したい」と話した。

県内では甚大な被害を受けた地域などで追悼行事が行われるが、市民団体「市民による追悼行事を考える会」の調査によると、今回実施予定の行事数は３７件で、昨年より２０件減少。１９９９年の調査開始以降、最少となった。

阪神大震災の発生から３１年を迎え、灯籠でかたどられた「１９９５ つむぐ １．１７」の文字＝１７日午前５時４６分、神戸市中央区

阪神大震災の発生から３１年を迎え、灯籠でかたどられた「１９９５ つむぐ １．１７」の文字＝１７日午前、神戸市中央区

阪神大震災の発生から３１年を迎え、発生時刻から１２時間後の午後５時４６分に合わせ黙とうする人たち＝１７日午後、神戸市長田区

阪神大震災の発生から３１年を迎え、追悼行事で灯籠に火をともす人たち＝１７日午後、神戸市長田区

