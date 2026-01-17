共通テスト開始＝初のウェブ出願制、４９万人志願

Newsfrom Japan

大学入学共通テストが１７日、全国６５０会場で始まった。今回からウェブ出願が原則となり、４９万６２３７人が志願。翌１８日までの日程で、初日は地理歴史・公民と国語、外国語、２日目は理科と数学、情報の試験が行われる。

大学入試センターによると、共通テストを利用する国公私立大などは計８１３校で、内訳は国立大が８１校、公立大９５校、私立大５１１校など。平均点の中間発表は２１日、最終発表は２月５日の予定で、得点調整の有無は１月２３日に発表される。

追試験は２４、２５の両日、東京都、京都市の計５会場で実施する。痴漢や自宅の火災といった事件事故のほか、新型コロナやインフルエンザによる体調不良などの場合に対象となり得る。

追試験を受ける場合は、受験票に記載された問い合わせ先に電話連絡をした上で、所定の方法で申請を行う。大学入試センターが公式サイト上に詳細を掲載している。

大学入学共通テストに臨む受験生＝１７日午前、東京都文京区

大学入学共通テストの会場に向かう受験生＝１７日午前、東京都文京区

