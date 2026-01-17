菅元首相「後進に道譲る」＝衆院選不出馬を表明

Newsfrom Japan

自民党の菅義偉元首相（７７）は１７日、横浜市内で記者団に「７０代になってから政治家としての引き際を常に考えていた。喜寿を迎え、後進に道を譲ることを実行する」と述べ、次期衆院選への不出馬を表明した。「横浜市議、官房長官もさせてもらった。次の世代にその経験を生かせれば」とも語った。

政治家として最も印象に残ったことについては、２０２０年９月から１年余りの首相在任中に全力を傾けた新型コロナウイルス対応を挙げた。「ワクチンを１日１００万回接種することを国民に約束する。そのことを実行に移してコロナは収束した」と成果を強調した。

これに先立ち、支援者との会合を開いて不出馬を伝えた。

菅氏は１９９６年の衆院選で初当選し、当選１０回。故安倍晋三元首相を長年支え、第２次安倍政権では官房長官を歴代最長の７年８カ月にわたって務めた。

次期衆院選への不出馬を表明する自民党の菅義偉元首相＝１７日午前、横浜市

衆院選不出馬について支援者に説明するため会合に向かう自民党の菅義偉元首相（中央）＝１７日午前、横浜市

