中道、安保法「合憲」＝原発再稼働を限定容認―基本政策

立憲民主、公明両党による新党「中道改革連合」は１９日、次期衆院選で公約の土台となる基本政策を発表した。安全保障関連法について「存立危機事態での自衛権行使は合憲」と明記。原発の再稼働も、安全性の確認を条件に認めた。安保、エネルギーなどの分野で現実路線を鮮明にし、政権担当能力をアピールした格好だ。

安保関連法を巡り、立民はこれまで「違憲部分の廃止」を主張。公明との新党結成を優先し、従来の立場を大きく転換する。原発に関しても、基本政策は「将来的に依存しない社会を目指す」とする一方、立民が綱領で掲げていた「原発ゼロ」の表現は見送られた。

基本政策は(1)持続可能な経済成長への政策転換(2)新たな社会保障モデルの構築(3)包摂社会の実現(4)現実的な外交・防衛政策と憲法改正論議の深化(5)不断の政治改革と選挙制度改革―の５本柱を掲げた。

物価高対策として、恒久的な食料品の消費税率ゼロを打ち出し、財源は政府系ファンド創設や基金活用で確保するとした。給付付き税額控除の早期導入も盛り込んだ。

企業・団体献金の受け手規制の強化や、選択的夫婦別姓制度の推進を提起。自衛隊の位置付けなどで責任ある改憲論議を深めると訴えた。

党の指針となる綱領も発表。「生命・生活・生存を最大に尊重する人間主義」を基本理念とし、対立や分断ではなく「生活者ファーストの政策を着実に前へ進める」と記した。

立民の安住淳、公明の西田実仁両幹事長は１９日、国会内で記者会見した。安住氏は、次期衆院選に向けて「高市早苗首相の目指す社会との違いを示す」と強調。西田氏は「中道の固まりをつくる第一歩にしたい」と述べた。

新党「中道改革連合」の綱領を発表する立憲民主党の安住淳幹事長（左）と公明党の西田実仁幹事長＝１９日午前、国会内

新党「中道改革連合」の基本政策について、記者会見する立憲民主党の本庄知史政調会長（左）と公明党の岡本三成政調会長＝１９日午後、国会内

