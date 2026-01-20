昨年の訪日客、初の４０００万人突破＝消費額９．５兆円、１２月は中国客減

Newsfrom Japan

金子恭之国土交通相は２０日午前の閣議後記者会見で、２０２５年の訪日外国人数が約４２７０万人だったと発表した。これまで最多だった２４年の３６８７万１４８人を上回り、初めて４０００万人を突破した。訪日客による年間の消費額も約９兆５０００億円と、過去最高を更新した。

訪日客数は、円安を追い風に２年連続で最多を更新した。２４年にコロナ禍前の水準を超え、その勢いが続いた。日本で大地震が起きるとのうわさがＳＮＳで拡散された香港などから旅行者が減った時期もあったが、欧米やオーストラリアのほか、中東など幅広い国・地域で観光客を誘致してきた効果が表れた。

一方、中国政府による訪日自粛要請の影響で２５年１２月単月の中国からの訪日客数は約３３万人と、前年同月に比べて約４５％減少した。台湾有事を巡る高市早苗首相の国会答弁に中国が強硬姿勢を強めたことが背景。大手百貨店の免税売上高もマイナスに転じており、２月の春節に向けて全体の訪日客数や消費額に影響する恐れがある。

東京都台東区浅草の雷門前で自撮りをする観光客＝２０２５年１２月１７日（ＥＰＡ時事）

