北海道と東北、北陸で強風降雪＝２１日から日本海側大雪警戒―気象庁

日本海北部と北海道東方沖にある二つの低気圧の影響で、北海道と東北、北陸では２０日午前、風が吹き荒れ、雪が降る所が多かった。気象庁は２１日から２５日ごろまで強い冬型の気圧配置が続き、上空に寒気が流れ込むため、北海道から中国地方にかけての日本海側を中心に大雪に警戒するよう呼び掛けた。交通の障害や雪崩が発生する恐れがある。

全日空によると、北海道・新千歳空港で２０日午後に発着する３８便の欠航が決まり、約３０００人に影響した。ＪＲ東日本によると、秋田新幹線は盛岡―秋田間で始発から運転を見合わせた。

北海道えりも町・襟裳岬では２０日午前９時１０分ごろに最大瞬間風速３２．７メートル、秋田県にかほ市では午前７時２５分すぎに同２５．９メートルを観測した。午前９時までの１２時間降雪量は北海道羅臼町で２６センチ、山形県西川町で２５センチ、新潟県関川村で２３センチとなった。

２１日午前６時までの２４時間予想降雪量は多い所で、北海道と東北５０センチ。その後、２２日午前６時までの同降雪量は北陸１００センチ、東北７０センチ、近畿５０センチ、北海道と関東甲信４０センチ。２３日午前６時までの同降雪量は、北陸１００センチ、東北７０センチ、近畿５０センチ、関東甲信４０センチ。

