熊本・阿蘇で遊覧ヘリ不明＝火口内で機体発見か、激しく損傷―操縦士と男女の３人搭乗・県警

２０日午前１１時５０分ごろ、熊本県阿蘇市にある阿蘇山の上空を遊覧飛行するヘリコプターの運航会社代理店から「ヘリが帰ってこない」と県警に通報があった。消防によると、同日午後４時すぎ、機体のようなものが阿蘇山の火口内で見つかった。激しく損傷しているという。

県警や運航会社「匠航空」（岡山市）などによると、ヘリには６０代の男性操縦士と、台湾から来たとみられる４０代男性と３０代女性が乗っていた。操縦士は数十年の操縦歴があり、教官経験もあるベテランという。

ヘリは観光施設「阿蘇カドリー・ドミニオン」（阿蘇市）を同日午前１１時前に離陸。阿蘇山の火口付近上空を約１０分間遊覧後、同施設に着陸するというルートで飛行していた。この日は３回目の飛行だった。

県警によると、午前１１時４分、強い衝撃に反応して緊急通報するスマートフォンの機能を通じ、搭乗客からとみられる通報が消防に入った。ヘリの全地球測位システム（ＧＰＳ）は火口付近で途絶えたという。

阿蘇カドリー・ドミニオンは複合型のテーマパークで、遊覧飛行体験もできる。匠航空は２０２４年にも、阿蘇山上空でヘリのエンジンの出力が低下して不時着し、操縦士が骨折、乗客がけがするなどした。

同社は同日、すべてのヘリの運航を停止した。

熊本県阿蘇市の阿蘇山火口で見つかった、散乱したヘリコプターの機体のようなもの＝２０日午後、熊本県阿蘇市（同県警提供）

