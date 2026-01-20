【動画】目指せ合格、本格訓練開始　　「足跡追及」の才能開花！？　警察犬への挑戦は一進一退・警視庁

映像 社会

昨年１１月上旬、東京都東大和市の警視庁の警察犬訓練所には、生き生きと尻尾を振りながらにおいを追うジャーマンシェパード「モニ（フサフサ号）」の姿があった。訓練所に「配属」されて約４カ月がたち、徐々にハンドラーとの息も合うように。一人前の警察犬を目指し、本格的な訓練に励んでいる。

モニとペアを組むハンドラーの立石彩水巡査長（３０）は「以前は独りで遊び、私が動いても追い掛けてくれなかったが、今では一緒に走り回ってはしゃぐようになった」とほほ笑む。

昨秋からは、関係構築を目的としたボール遊びだけでなく、ハンドラーの指示に従う「服従」や、遺留品のにおいから犯人の逃走経路を割り出す「足跡追及」の訓練も始めた。警察犬として現場デビューを果たすには、これらの検定に合格する必要があるという。【時事通信映像センター】

時事通信ニュース