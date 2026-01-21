中道幹事長に安住、中野氏＝２２日結党大会【２６衆院選】

Newsfrom Japan

新党「中道改革連合」の共同幹事長に、立憲民主党の安住淳幹事長（６４）と公明党の中野洋昌幹事長代行（４８）が起用されることが固まった。複数の関係者が２１日、明らかにした。主要幹部は立公出身者による共同制とし、共同政調会長には立民の本庄知史（５１）、公明の岡本三成（６０）両政調会長が就く方向で最終調整する。

立民の野田佳彦（６８）、公明の斉藤鉄夫（７３）両代表は共同代表に就任することが決まっている。中道は２２日に結党大会を開催。２７日公示、２月８日投開票の衆院選に向け、立公両党の衆院議員ほぼ全てが参加するほか、公募などを通じた候補の擁立へ大詰めの作業を進める。

一方、国民民主党の円より子衆院議員（比例代表東京ブロック）が離党し、中道に参加する見通しとなった。円氏がＸ（旧ツイッター）に「２１日に中道からの出馬について記者会見する」と投稿。国民民主からの合流は初めてとなる。

立憲民主党の安住淳氏（写真左）と公明党の中野洋昌氏

