日本との経済協力強化に意欲＝領土・歴史問題を管理―韓国大統領

Newsfrom Japan

【ソウル時事】韓国の李在明大統領は２１日、ソウルの大統領府で新年記者会見を開き、領土・歴史問題など日本との懸案を管理し、経済協力強化を進める意向を示した。北朝鮮との偶発的衝突を避けるため、南北軍事合意を復活させると表明。米朝対話の再開に向けて「ペースメーカー（伴走者）として外交的努力を尽くす」と語った。

李氏は、元慰安婦や元徴用工問題に関する既存の日韓合意を覆すことは、「国際的信頼の問題になる」と指摘。日韓の懸案を前面に出せば「世論の結集に役立つかもしれない」としつつ、「国益のためにならない」と否定的な姿勢を示した。その上で、日韓には「協力しなければならない部分が多い」とし、経済協力強化に意欲を見せた。

李氏は、１３日に行われた高市早苗首相との首脳会談についても触れ、「（首相が）格別の配慮をしてくれたおかげで韓日関係は非常に良くなった」と強調。首脳が往来する「シャトル外交」の一環として、高市氏を故郷の慶尚北道安東市に招く考えも改めて示した。

２１日、ソウルの大統領府で新年記者会見を開く韓国の李在明大統領（ＥＰＡ時事）

