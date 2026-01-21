山上被告に無期判決＝「生い立ち、影響せず」―安倍元首相銃撃・奈良地裁

Newsfrom Japan

奈良市で２０２２年、参院選の応援演説中だった安倍晋三元首相を手製銃で殺害したとして、殺人罪などに問われた山上徹也被告（４５）の裁判員裁判の判決が２１日、奈良地裁であった。田中伸一裁判長は、安倍氏を狙った動機について「大きな飛躍があり、生い立ちが大きく影響したとは言えない」と述べ、求刑通り無期懲役を言い渡した。

被告は殺人罪を認めており、刑の重さが最大の争点だった。弁護側は、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）を巡る不遇な生い立ちが「宗教的虐待」に当たるなどとして、最長でも懲役２０年にとどめるべきだと主張していた。

弁護側は、被告が作製した手製銃は銃刀法上の「拳銃等」には該当しないとも訴えていたが、判決は「人を殺傷するに足りる威力があった」として退けた。

昨年１２月に行われた論告で、検察側は「わが国の戦後史に前例を見ない、極めて重大な犯行」と非難。生い立ちが犯行の意思決定に与えた影響は限定的だとし、「特定の団体にダメージを与えるために暴力的手段に訴えることは法治国家において絶対に許されず、刑事責任を軽減すべきではない」と述べた。

一方、弁護側は最終弁論で、安倍氏が教団関連団体に送ったビデオメッセージを視聴した被告が「強烈な危機感と絶望感」を抱いたと強調。「自分の将来を失った者の絶望の果ての犯行だ」と反論した。

昨年１０月から約３カ月に及んだ公判では、被告の母親や妹が弁護側証人として出廷。被告人質問は５回にわたって行われ、被告は「（教団に）一矢報いるのが自分の人生の意味だと思った」と語り、安倍氏を狙ったことは「間違いだった」とも述べた。

◇安倍元首相銃撃事件後の主な動き

２０２２年

７月８日 安倍晋三元首相が銃撃され死亡

８月 警察庁が警護を巡る検証報告書公表。同庁長官と奈良県警本部長が辞意

９月 安倍元首相の国葬

自民党、党所属国会議員のうち １８０人が世界平和統一家庭連合（旧統一教会）と接点と公表

１２月 旧統一教会問題を受けた不当寄付勧誘防止法成立。厚生労働省が「宗教２

世」への虐待に関する対応指針を作成

２０２３年

１０月 文部科学省が旧統一教会の解散命令を東京地裁に請求

２０２５年

３月 東京地裁、旧統一教会に解散を命じる決定。教団側は翌月即時抗告

１０月 山上徹也被告、奈良地裁での初公判で殺人罪認める

１２月 検察側、無期懲役を求刑

２０２６年

１月 山上被告に無期懲役の判決

。

安倍晋三元首相銃撃事件の判決で、奈良地裁に入る山上徹也被告を乗せたとみられる車＝２１日午後、奈良市

