両陛下、ベルギー・オランダへ＝６月に親善訪問

Newsfrom Japan

天皇、皇后両陛下が６月、国際親善のためベルギーとオランダを公式訪問される方向で調整が進んでいることが２１日、政府関係者への取材で分かった。

皇室と両国の王室とは長年にわたる親交があり、日本とベルギーは今年、外交関係樹立１６０周年に当たる。関係者によると、両国からの招待を受け、現地での歓迎行事や晩さん会などが検討されている。滞在は１０日間から２週間程度になる見通し。

両陛下の国際親善目的での外国訪問は２０２３年のインドネシア、２４年の英国、２５年のモンゴルに続き、即位後４度目。両陛下が一度に複数の国を訪れるのは０２年のニュージーランド、オーストラリア以来、２４年ぶりとなる。

天皇陛下は１６歳だった１９７６年にベルギーを旅行。その後もたびたび訪れ、９９年にはフィリップ国王（当時は皇太子）夫妻の結婚式に皇后さまと参列した。

オランダへは０６年、長女愛子さまを伴い、ご一家で静養のため訪問。１３年にはウィレム・アレクサンダー国王の即位式に両陛下で参列した。

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]