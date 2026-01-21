重要鉱物確保へＥＵと連携確認＝赤沢氏、上級副委員長と会談

Newsfrom Japan

赤沢亮正経済産業相は２１日、出張先のスイスで欧州連合（ＥＵ）欧州委員会のセジュルネ上級副委員長（産業戦略担当）と会談し、レアアース（希土類）など重要鉱物の安定確保に向けた連携を確認した。財政支援を通じて官民の協力を「早急に前進させる」ことで一致した。

赤沢氏が記者会見で明らかにした。英仏の閣僚とも会談し、中国による対日輸出規制強化について日本の立場を伝え、「非市場的な政策による重要鉱物サプライチェーン（供給網）の混乱への懸念を共有し、連携していくことで一致した」と説明した。

赤沢氏は世界経済フォーラム年次総会（ダボス会議）のイベントにも登壇し、米国の関税措置への対応について話した。ラトニック米商務長官らとも会談し、日米関税交渉で合意した５５００億ドル（約８７兆円）の対米投資の第１号案件発表に向け、調整を続けることで一致した。

