元交際相手の２８歳男逮捕＝水戸ネイリスト殺害―茨城県警

水戸市のアパートで昨年末、住人のネイリスト小松本遥さん（３１）の遺体が見つかった事件で、茨城県警は２１日、殺人容疑で、元交際相手の大内拓実容疑者（２８）＝同県城里町小坂＝を逮捕した。「事実無根で何も知りません」と否認しているという。

逮捕容疑は昨年１２月３１日午後、水戸市加倉井町のアパート一室で、鈍器のようなもので小松本さんの頭部を殴打し、刃物で首を突き刺して殺害した疑い。

県警によると、大内容疑者は昨年夏ごろ、一方的に小松本さんの携帯に電話したり、ＳＮＳで連絡を取ったりする行為を繰り返し、１０月以降は知人に小松本さんの居場所を聞き回っていたという。

事件の４日前には、小松本さんがストーカー被害を県警に相談しようとしていたことも、車のドライブレコーダー記録から分かった。ただ、名前や連絡先を告げずに電話が切られたため、県警は被害を把握していなかった。当時の対応について県警は「合理性がなかったとは考えていない」としている。

茨城県警本部＝水戸市

