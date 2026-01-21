中道改革「動向見定める」＝玉木雄一郎国民民主党代表【党首に聞く】

Newsfrom Japan

国民民主党の玉木雄一郎代表は２１日、時事通信などのインタビューに応じ、次期衆院選では現有２６議席を５１議席以上に伸ばし、自民党が政策要求に応ぜざるを得ない状況を維持したいとの考えを示した。新党「中道改革連合」との衆院選後の協力については、今後の動向を慎重に見極めて判断する姿勢を示した。

―衆院選の目標は。

５１議席、比例代表９００万票を目標として定めた。５１議席は予算を伴う法案と内閣不信任決議案を単独で提出できる数字だ。政党としてある意味一人前になる基準として掲げた。「政策実現野党」だと訴え、野党は政策を実現できないと思っている人たちにもアプローチしたい。

―どんな政策の実現を訴えるか。

（所得税の課税最低限である）「年収の壁」引き上げの所得制限を撤廃する。住民税の課税最低限も引き上げていく。現役世代に一番重くのしかかっている社会保険料負担を軽減する。新しい還付制度を創設すると訴える。

―自民と中道は食料品の消費税率ゼロを目玉にしようとしている。

（実現には）最低でも２年かかる。物価高騰で困っている国民にすぐには届かない。金利が急騰してマイナスの側面ばかり出ている。即効性のある家計の負担軽減策を出して勝負したい。

―選挙後はどのような政治状況が望ましいか。

ガソリン税の暫定税率が廃止になった。「少数与党」プラス「建設的な野党」の組み合わせが政策を動かしたのは事実だ。「自民の安定」イコール「政治の真の安定」ではないと明らかになったのがこの２年間だ。

―自民政権との連立はないということか。

多党制の時代になってきている。連立に入る入らないは関係なく、多様な民意を聞かないと前に進めないような状態が維持されることが重要だ。

―中道と政権を共にする可能性は。

（立憲民主党が）安全保障やエネルギー政策を公明党に近づけてきたことは、日本の政治全体を考えるといいことだ。ただ、原発ゼロは変えないと言っている方も既に出ている。参院も含めて総体としてどうなっていくかを今後よく見定めたい。

インタビューに答える国民民主党の玉木雄一郎代表＝２１日、国会内

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]