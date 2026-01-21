柏崎原発「安全確保して稼働を」＝反対派の抗議活動も―新潟

Newsfrom Japan

東京電力柏崎刈羽原発（新潟県）の再稼働について、近隣住民らからは「使わないのは損」「再稼働お断り」など賛否の声が聞かれた。

「使わないのは損だと思う。先人たちが誘致してきたので、引き継いでいくしかない」というのは柏崎市で旅館を営む６０代男性。直前に制御棒の設定ミスが見つかり、再稼働が１日ずれ込んだが、「社員たちは一生懸命やっていると思う。それを信じたい」と話した。

同市の会社役員の５０代男性は「人の動きも出てくるので、経済が活性化すると思う」と期待を寄せる。「安心、安全を確保して稼働してもらいたい」と求めた。

一方、新潟市にある東電新潟本社前では、再稼働に反対する複数の市民団体が集まり、「原発再稼働お断り」などと訴えた。桑原三恵さん（７７）は「東京電力は安全性を確保したと説明しているが、県民から見たら明らかになっていないトラブルがあるのではないかとの懸念がある」と指摘。「県民の不安や疑問に十分対応しないで動かすことは許されない」と語った。

東京電力柏崎刈羽原発の再稼働に抗議する住民ら＝２１日午後、新潟市

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]